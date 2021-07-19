Topladıkları mantardan zehirlenen sekiz kişi hastanede: Üçünün hayati tehlikesi var

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen sekiz kişi tedavi altına alındı, üçünün hayati tehlikesi var.
AA’nın haberine göre, Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen Ganime Yorulmaz (50), Sultan (68) ve Mustafa Köseci (72), Furkan Efe (15) ve Bahar Geçer (38) ile Safinaz (48), Yusuf Berke (18) ve Ömer Batuhan Yıldırım (24), topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sekiz kişiden Yusuf Berke ve Safinaz Yıldırım, Bahar Geçer, Mustafa Köseci ve Ganime Yorulmaz’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.