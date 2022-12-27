TL mevduat faizine ‘baskılama’ bekleniyor

Bankacılık kaynakları, Merkez Bankası’nın TL mevduat faizlerine yönelik düzenleme yapabileceğini söyledi.

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Merkez Bankası’nın düzenlemeleri sonrası yeni yılla birlikte TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı için ‘şart koşulan’ yüzde 50’nin altında kalan bankalar, hem menkul kıymet alacak hem de yüksek komisyon ödeyecek. Bu durum son aylarda döviz mevduatlarındaki çözülüşü hızlandırdı. Bankalar daha çok TL çekmek için mevduat faizini de artırmıştı.

BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe TL mevduat oranı 16 Aralık haftası itibariyle yüzde 51,82 seviyesine yükseldi. Bu yıl başına göre bankacılık sektöründe TL mevduat oranındaki artış 16,6 puan oldu.

Diğer yandan Merkez Bankası’nın son Para Politikası Kurulu (PPK) metninde fonlamanın da liralaşmaya uygun hale getirileceğini belirtmesi bu hedefin artırılabileceğinin işareti olarak algılandı. Bu yüzden gözler yılın son işlem günü yayımlanacak para ve kur politikası metnine çevrildi.

Nasıl Bir Ekonomi’den Şebnem Turhan’a bilgi veren kaynaklar, fonlama kanallarının açık piyasa işlemlerine kaydırılması ve swap kanalının azaltılmasına yönelik düzenlemelerin metinde yer almasını bekliyor.

Kaynaklar, döviz tutmayı cezalandırıcı adımların gelebileceğini de belirterek yükselen TL mevduat faizine yönelik de bir düzenleme olabileceğin sinyalini verdi. Kaynakların verdiği bilgiye göre Merkez Bankası’nın mevduat faizlerini aşağı baskılamak üzere adımlar atabileceğine dikkat çekildi.