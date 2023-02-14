Tiyatro Kooperatifi: Dayanışmaya sahneden devam etmek istiyoruz

70’ten fazla özel tiyatronun dahil olduğu Tiyatro Kooperatifi, deprem felaketinin ardından ara verilen oyunlarını yeniden oynayarak, dayanışmayı sahneden sürdürmek istediklerini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde, 10 şehirde binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremin dokuzuncu gününde enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, tüm Türkiye depremzedelerin yaralarının sarılması için seferber oldu.

Deprem felaketinin ardından kültürel faaliyetlere de ara verilirken, tiyatro çalışanları dayanışmayı sahneden sürdürmeyi öneriyor.

Aralarında DasDas, Craft, Oyun Atölyesi, Baba Sahne’nin de bulunduğu 73 özel tiyatroyu kapsayan Tiyatro Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, yaraların sarılması ve bu travmanın atlatılabilmesi için ayakta kalmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğu aktarıldı.

Bölge halkının hayatının normalleşmesi ve toplumsal iyi oluşa katkı sunan projeler üzerinde de çalıştıklarını belirten kooperatif, açıklamasında şunları kaydetti:

*Özel tiyatro çalışanları olarak, ülkemizin yaşadığı derin acıyı paylaşıyoruz. Tiyatro çalışanları olarak bizler de depremde yakınlarımızı kaybettik; ülke genelindeki yas ve felaketin etkilerine saygı duyup çalışmalarımızı durdurduk; depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönüllü çalışmalar yürüttük.

*Yaraların sarılması ve bu travmanın atlatılabilmesi için öncelikle hep birlikte ayakta kalmaya, üretmeye, bu sayede birbirimize maddi ve manevi destek olmaya ihtiyacımız var.

*Ana iși insana ve insanın duygularına dokunmak olan tiyatro sanatı üretenleri ve icracıları olarak, toplumsal sorumluluğumuzun bilinci ve ‘Sahneden Dayanışma’ ile oyunlarımızı oynamayı planlıyoruz. Oyun gelirlerimizi depremzedelerle paylaşmanın yanı sıra, bölge halkının hayatının normalleşmesi ve toplumsal iyi oluşa katkı sunan projeler üzerine çalışıyoruz. Netleşen projelerimizi daha sonra sizlerle paylaşacağız.