TIR’la düğün konvoyuna para cezası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 20 TIR’dan oluşan düğün konvoyuna gürültü yapıldığı gerekçesiyle 8 bin lira ceza uygulandı.

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Lojistik firma sahibi Satılmış Fidan, birlikte çalıştığı oğlu Necati Fidan’ın düğün konvoyu için bünyesindeki 20 TIR’ı organize etti.

Dorseleri çıkarılan ve süslenen TIR’lardan birinin direksiyonuna geçen damat Necati ile eşi Melek Fidan, kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer araçlarla konvoy halinde cadde ve sokaklardan geçerek Gülüç beldesindeki düğün alanına ulaştı.

Kent merkezinde çalınan kornalardan ötürü polis merkezine çok sayıda şikayet gitmesi üzerine araçlar ilçe merkezinde polis tarafından durduruldu.

Sürücülere gürültü yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Baba Satılmış Fidan, “Devletimiz nasıl uygun gördüyse öyledir. 81 ile araçlarımız gider, şoförlerimiz hiçbir yerde görevlilerle tartışmaya dahi girmezler. Cezayı ben ödeyeceğim” dedi.

Damat Necati Fidan da eşine sürpriz yapmak istediğini dile getirerek, “O da çok şaşırdı. Herkes taksiyle, üstü açık arabalarla yapıyordu. Bizimki TIR oldu, değişik, farklı oldu” ifadelerini kullandı.