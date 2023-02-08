TİP: Siber saldırı girişimi gözlemliyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP), internet sitelerine ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik siber saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi.

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Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Platformu’nun sistem ve network çalışmalarına bakan Murat Tahtacı dün web sitesine siber saldırı olduğunu duyurmuştu.

Bugün de TİP, web sitelerine ve sosyal medya paylaşımlarına siber saldırı düzenlendiğini söyledi.

TİP’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda saldırıya ilişkin şunlar aktarıldı:

“Son birkaç saattir internet sitemize ve sosyal medya paylaşımlarımıza dönük bir siber saldırı girişimi gözlemliyoruz. Bu felaket ortamında yurttaşlarımızın sesini duyurma çabamıza dönük her türlü girişimi halkımızın dayanışmasıyla aşacağız.”