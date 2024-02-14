Timur Soykan: Ayasofya imamını bile dolandırmışlar

İki imamın sazan sarmalı dolandırıcılığında, onlarca mağdur imam ve müezzin var. Müftü Yardımcısı ve Ayasofya imamı da dolandırılanlar arasında. Bazı müftülük çalışanları ise otomobil satışlarına aracılık etmekle suçlanıyor. Diyanet’teki sendikalar arasında da dolandırıcı imam gerilimi var.

İki imamın sazan sarmalıyla Ayasofya İmamı Bünyamin Topçuoğlu da dolandırıldı. Peugeot 3008 marka otomobil için ödeme yapan Bünyamin Topçuoğlu’na da aracın satışı verilmedi. Ayasofya imamı, ekim ayında iki dolandırıcı imamdan şikâyetçi oldu.

İddiaya göre; Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz dini ve siyasi referanslı dolandırıcılık faaliyetlerinde Ayasofya’yı da kullandı. Çok sayıda mağdura “Ayasofya imamı ve Ayasofya müezzini de bizden otomobil aldı” diyerek güven verdi. Hatta bazı imamlar, Ayasofya imamı ve müezzinini arayarak bu kişilerin güvenilir olup olmadığını sordu.

Timur Soykan’ın yazısı