Ticaret Bakanlığı: Deprem fırsatçılarına en ağır ceza verilecek

Ticaret Bakanlığı, depremlerin ardından acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı. Resmi açıklamalara göre şu ana kadar depremlerde 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti.

Diken gelişmeleri dakikası dakikasına aktarıyor…

Ticaret Bakanlığı, depremler sonrasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarındaki fahiş artışların denetleneceğini ve elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın.”