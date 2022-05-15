Thatcher’ın heykeline yumurta yağdı

Britanya’da 1979-1990 arasında başbakanlık yapan Margaret Thatcher’ın doğduğu Grantham’da açılışı yapılan heykeli saatler içinde yumurtaların hedefi oldu.

Fotoğraflar: Press Association

2013’te öldüğünde, cenaze töreni hem protestoya hem de sevgi gösterisine sahne olan ‘demir leydi’ lakaplı Thatcher, halk arasında yaygın olarak ‘kelle vergisi’ diye anılan belediye vergisi ve sağcı politikalardan ödün vermemesi başta olmak üzere birçok konuda tepki çeken, tartışılan bir isimdi.

3 metrelik heykel bugün açıldı. Açılışta selfie çeken de oldu yuhlayan da. Heykel, biraz da ‘yumurta saldırıları’na karşı önlem olarak yüksek bir kaidenin üzerine konsa da yumurtasını kapıp gelenler gecikmedi. Açılıştan hemen sonra heykele yumurta atanlar objektiflere yansıdı.

1975’ten 1990’a kadar Muhafazakar Parti’nin liderliğini yapan eski başbakanın ‘Grantham’ın kültürününün ve tarihinin önemli bir parçası olduğunu’ belirten belediye meclisinden Muhafazakar Partili Kelham Cooke, ”Burada doğdu büyüdü ve okula gitti. O nedenle bu şekilde anılması çok yerinde bir şey” dedi.

Heykeltraş Graham Jennings’in imzasını taşıyan, kamu fonlarından elde edilen 300 bin sterline mal olan heykelin 2018’de, başkent Londra’da, parlamento binasının yakınlarında bir noktaya konması planlanmış ancak belediye bu planı reddetmiş, Grantham’da karar kılınmıştı.

Açılış için 100 bin sterlin harcanacak tören planlandığı duyulunca büyük tepki çekmiş, Facebook’taki bir grup tarafından ‘yumurta atma yarışması’ düzenlenmesi teklif edilmişti.

Bu büyük açılış fikrinden vazgeçildi. Ancak Demir leydi’ye hala öfkeli olanlar yumurta fırlatmaktan vazgeçmedi.