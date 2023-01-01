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Yaramazlara biraz batar!

‘Telsiz kullanım ücreti’ne zam: Her cepten aylık yaklaşık 10 lira devlete

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ‘telsiz kullanım ücretine’ yüzde 122 zam yapıldı. Böylelikle kullanıcıların devlete ödeyeceği miktar 50,75 liradan 113,14 liraya yükseltildi.

Fotoğraf: AA

Yeni yılın ilk zamlarından birisi telsiz kullanım ücretlerine geldi. Türk Telekom’un sayfasında yayımlanan açıklamaya göre telsiz kullanım ücreti 1 Ocak’tan itibaren 113.14 TL üzerinden alınacak: “​​​Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan 2023 Yılı Telekomünikasyon Hizmetleri Ücret Tarifesi uyarınca; 2022 yılında 50,75 TL olarak uygulanan Telsiz Kullanım Ücreti, 2023 yılı için 113,14 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret taksitlendirilerek, faturasız ve faturalı müşterilerimizden her ay tahsil edilecektir.​”


Telsiz kullanım ücreti, ‘telekomünikasyon hizmeti’ için devlete ödenen vergilerden birisi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararına göre her yılın başında abonelerden tahsil edilecek tutar belirleniyor.

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