Telefon kartı bağışı prematüre bebekler için çalışan vakfa ‘servet’ kazandırdı

Mısır’daki bir vakıf, genç bir kadının bağışladığı telefon kartı sayesinde 18 milyon 474 bin Mısır lirası (14 milyon 827 bin lira) bağış topladı.

Fotoğraf: Heba Raşit

Adı açıklanmayan kadın, prematüre bebeklerin bakımında ailelere destek için çalışan Mersal Vakfı’na bağış yapmak istedi. Ancak parası yoktu. Vakfa mesaj attı: ”Prematüre bebeklere destek olmak istiyorum ama elimde sadece kullanmadığım bir telefon kartı var. Onu bağışlamak istiyorum.”

Genç kadın, bir destekçinin, Vodafone Mısır’ın içinde 10 Mısır lirası (8 lira) değerinde dakika içeren kartına karşılık belirli bir miktar para bağışlayabileceğini düşünüyordu.

Ancak vakıf başkanı Heba Raşit’in aklına daha iyi bir fikir geldi. Sosyal medyada açık artırma düzenleyerek kartı satışa sundu. ‘Mısır’ın en pahalı telefon kartı’ hashtag’iyle sosyal medya gündemine de oturan açık artırmaya ilgi büyüktü. Ülkenin dört bir yanından bağış yerine geçen teklifler geldi. Bir günde 18 milyon 474 bin Mısır lirası (14 milyon 827 bin lira) toplandı.

Kartın en yüksek rakamı veren kişiye mi çekilişle belirlenen bir isme mi verileceğine dair bilgi paylaşılmadı. Vakıf yönetimi ve bağışçılar için önemli olan yüklü miktar para toplanmasıydı.

Raşit, çok memnun olduğunu, telefon kartını bağışlayan kadının da sevindiğini söyledi: ”Ben binlerle ifade edilen bir tutar bekliyordum. Çok şaşırdım.”

Vakıf yönetimi memnundu ancak ülke yönetimi memnuniyetle karşılamadı. Sosyal medya üzerinden izin almadan kampanya yapılmasını, bağış toplanmasını yasakladı.

Mısır’da son yıllarda sivil toplum kuruluşları üzerinde baskı var. Yetkililer, ‘bağış kampayalarının terör örgütleri tarafından istismar edilebileceğini’ düşünüyor.