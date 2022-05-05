Tecavüze uğradığını bildirmek için karakola giden kız çocuğuna polis tecavüz etti

Hindistan’da tecavüze uğradığını bildirmek için karakola giden 13 yaşındaki kız çocuğuna polis tecavüz etti.

Kadınların kendilerine yönelik saldırılara tepki gösterdiği yürüyüşlerden biri. Fotoğraf: Reuters

Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan çocuk, geçen ay dört erkeğin toplu tecavüzüne uğradığını söyleyerek şikayet etmek için polise gitti. Polis merkezinde de tecavüze uğrayan çocuk durumu babasına anlattı.

Bu kez babası polis merkezinin yolunu tuttu. Geçen ay dört kişinin kızını kaçırdığını ve komşu eyalet Madhya Pradeş’e götürüp dört gün süreyle tecavüz ettikten sonra köyüne bırakıp kaçtıklarını anlatan baba, kızının teyzesiyle şikayete gittiğinde de polisin tecavüz ettiğini söyledi.

Babanın şikayeti üzerine kaçan polis yakalanıp tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

İnsan hakları komiseri ve eyalet yönetimi yerel yetkililerden yaşananlarla ilgili ayrıntılı rapor istedi.

204 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş’te yaşananlar ülkede infiale yol açtı. Çok sayıda kişi sosyal medyada tepkisini gösterdi.

Siyasetçi Priyanka Gandi Vadra, Twitter’da, ”Eğer polis merkezleri kadınlar için güvenli değilse şikayet için nereye gidecekler? Hükümet acaba polis merkezlerinin kadınlar için daha güvenli olması için kadın çalışanların sayısını artırmayı düşündü mü” yazdı.

Kadınlara yönelik tecavüz ve taciz suçları Aralık 2012’de genç bir kadın başkent Yeni Delhi’de, bir otobüste toplu tecavüze uğradığınıdan beri gündemde. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran saldırı sonrasında Hindistan’da yeni yasalar çıkarıldı. Suçlu bulunan dört erkek 2020’de idam edildi.

Ancak cinsel saldırıların önü kesilmedi. 2020’de 28 bin 379 kadın ve kız çocuğu tecavüze uğradı. Bu da her 18 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor anlamına geliyor. Aktivistler gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu, çoğu kadının yaşadıklarını polise bildirmediğini vurguluyor.