Tayvan'da 7,7 büyüklüğünde deprem: Dört ölü, onlarca yaralı

Tayvan’da son 25 yılın en şiddetli depreminde dört kişi öldü, en az 50 kişinin yaralandı. Adada yıkılan binalar, elektrik kesintileri ve toprak kaymalarına oldu.

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Japonya Meteoroloji Ajansı, Tayvan’ın doğusunda 7,7 büyüklüğünde meydana geldi. Şu ana kadar büyüklüğü 4,0’ı aşan 15’ten fazla artçı sarsıntı da oldu.

Ada yetkilileri, Tayvan’ın doğu kıyısındaki popüler turizm kenti Hualien yakınlarında yaşanan depremin büyüklüğünü 7,2 olarak açıkladı.

Tayvan’daki son büyük deprem 2022’de 7.2 şiddetinde meydana gelmişti.