Taşıt hariç menkul satış sözleşmeleri dövizle ödenebilecek

Taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmeleri dövizle veya dövize endeksli olarak yapılabilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin’ tebliğleri Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan verdiği bilgiye göre düzenlemeyle, makroekonomik planlar için menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yerine getirilmesi için düzenleme yapıldı.

Bakanlık piyasanın işleyişini izledi

13 Eylül 2018’de Türkiye’deki kişilerin kendi aralarında anlaşacakları belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacağı belirlenmişti.

Söz konusu tebliğde 19 Nisan 2022’de yapılan değişiklikle menkul satış sözleşmelerinden kaynaklı ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Bakanlık, uygulamanın işleyişi ve piyasaya etkilerini izleyerek 2022’de getirilen zorunluluğu kaldırdı.

Böylece, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi mümkün hale geldi.

Döviz bürolarında kamera kayıtları iki yıl saklanacak

Bakanlık, diğer tebliğle de finansal sektörün önemli bir aktörü olan yetkili müesseselerin (döviz büroları) mevcutta bir yıl olan kamera kayıtlarını saklama ve depolama süresi iki yıla çıkardı.