Takvim ve A Haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürüne bir yıl sekiz ay hapis

İzmir Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Orkun Kalonya’nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bilgilerini yayınlayan Takvim ve A Haber internet sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürü Şefik Çalık’a bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, gizli kalması gereken kişisel bilgileri paylaştığı ve yaydığı belirlenen Çalık’ın ‘suça eğimi‘ ve ‘uslanmaz kişiliği‘ nedeniyle cezayı ertelemedi.

Görsel: Diken

ANKA’da yer alan habere göre dava, 16 Temmuz 2020 tarihli haberlerin ardından, Kalonya’nın başvurusu üzerine açılmıştı.

Çalık savunmasında, Kalonya’nın ‘siyasi bir kişilik olduğu’ gerekçesiyle haberlerde ‘kamu yararı’ olduğunu, haber içeriğinde T.C. kimlik numarasının mozaiklendiğini, paylaşılan iş yeri dökümlerininse ‘kişisel veri niteliğinde olmadığını‘ öne sürdü.

Ancak savcının esas hakkındaki mütalaasında, konuyla ilgili SGK’dan bilgi istendi. Kurumdan gönderilen yazıda, haber içeriğinde kullanılan Kalonya’ya ait işyeri bilgi dökümünün ‘kişisel veri kapsamında olduğu‘ ve ‘herkese açık kayıtlar olmadığı‘ vurgulandı.

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Orkun Kalonya şunları söyledi: “Bu mahkumiyet kararı kişiliğime, geçmişime, bugüne kadar büyük bir özveri ile oluşturmuş olduğum kariyerime karşı başlatılan karalama kampanyasına karşı verilmiş tek ve net cevaptır.

‘Tuncay Özkan’ın şoförü’ olarak nitelendirilerek kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının hangi amaçlara ve mesnetsiz hedeflere hizmet ettiğinin gayet iyi farkındayım. Bu ülkede zor şartlar altında yetişmiş olan genç bir birey olarak yaptığım hiçbir işten utanmam söz konusu değildir. Bugünlere gelmemde emeği olan herkese büyük bir şükran ve minnet duyuyorum. Mesele asla bu değildir; mesele, yirmi yılın üzerindeki emeğime yapılmaya çalışılan saygısızlıktır.“