Taksim metrosunda çıkan yangın söndürüldü

Taksim metro istasyonundaki trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosunun Taksim istasyonundaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, Taksim Metrosu otobüs çıkışını yayalara kapatarak şerit çekti.
Yangın nedeniyle istasyondaki yolcular tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.
Ekipler, Taksim metrosuna gelen vatandaşları, Osmanbey metro istasyonuna yönlendirdi.
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olay yerine gelerek, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.