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Yaramazlara biraz batar!

Taksim metrosunda çıkan yangın söndürüldü


Taksim metro istasyonundaki trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fotoğraf: AA

M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosunun Taksim istasyonundaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, Taksim Metrosu otobüs çıkışını yayalara kapatarak şerit çekti.

Yangın nedeniyle istasyondaki yolcular tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Ekipler, Taksim metrosuna gelen vatandaşları, Osmanbey metro istasyonuna yönlendirdi.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olay yerine gelerek, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir. 

Pasif cümle saldırgandır

İngilizcenin yaygınlaşması, kitap, film, dizi, yazı çevirilerinin çoğalması, çeviri motorları, hepsi etkili oldu herhalde, ama şimdi azmış olsa da yeni bir sorun değil bu.