Taha Akyol: ‘Dış güçler’ mi bozdu, çürüttü?

Uluslararası Şeffaflık Derneğine göre, yolsuzluk algısı “8 yılda en çok gerileyen 5 ülkeden biri” Türkiye’dir! Yolsuzluk algısında dünyada 86 sıradayız!

Avrupa Birliği ve EOCD istediği halde yolsuzlukla mücadele ve siyasi etik kanunlarını iktidar yıllardan beri çıkarmıyor.

TÜGVA’nın İBB’den aldığı ballı maaşlar, makam arabaları… İktidar uzantısı vakıflara belediyelerin bina ve arsa ikramları… Bunlar modern hukuka göre “yolsuzluk”, İslam’a göre “haram” değil mi? 81 il camisinde sabah namazı kılarak gösteri yapmakla üstü örtülebilir mi?

Evet, tabiat kanunu: “Güç bozar mutlak güç mutlaka bozar.”

Ahmet Taşgetiren’in dediği gibi “bu bulgur” bozulmuş, çürümüş…

“Dış güçler” mi bozdu, çürüttü?

Kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge, bağımsız yargı olmayınca böyle oluyor.

Taha Akyol’un yazısı