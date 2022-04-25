Süper Lig’de görünüm: Trabzonspor’a şampiyonluk için 1 puan yeterli

Ligde 34. hafta yapılan bugün yapılan iki maçla tamamlandı. Haftayı üç puanla kapatan lider Trabzonspor, kalan dört haftada 1 puan alması durumunda şampiyon.

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Ligde 34’üncü haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor’sa Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Ligde dört maçlık kazanamama serisini Adana Demirspor’u 3-1 yenerek sonlandıran lider Trabzonspor, puanını 76’ya çıkardı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ciddi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 6-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Altay’ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haftayı Gaziantep FK deplasmanından 1 puan alarak kapatan Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’un ardından Süper Lig’e veda eden ikinci takım oldu.

Fenerbahçe’ye mağlup olan Çaykur Rizespor ile Galatasaray’a yenilen Altay, 30’ar puanda kaldı ve ligde kalma ümitlerini zora soktu.

Sonuçlar

Süper Lig’de 34. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6

Gaziantep FK-Göztepe: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: 2-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-3

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Altay-Galatasaray: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 0-3

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig’de 35. haftanın müsabaka programı şöyle:

29 Nisan Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)