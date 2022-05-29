Sulak arazide ‘Konuralp pirinci’ mesaisi

Düzce’de, tüketicilerden talep gören tescilli Konuralp pirincinin sofralara ulaşması için, üreticilerin sulak arazilerde ekim mesai başladı.

Fotoğraflar: AA

Dededen toruna ulaşan ata tohumuyla ekilen Konuralp pirinci, meşakkatli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor. Düzce merkeze bağlı Konuralp bölgesinde çeltik üretimi yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde sulak alanlara giderek tohumları toprakla buluşturuyor.

Ama suyundan ama toprağından

Pirinç üreticisi İsmet Aktepe (65), AA muhabirine, 45 yıldır bu işle uğraştığını belirterek “Pirincimiz gerçekten lezzetli, yiyenler memnun ama suyundan ama toprağından, lezzeti bir başka. Yiyenler bunu böyle söylüyor. Yıllardan beri verdiğim insanlar başka pirinç alıp yemiyor. Bizim pirinci bekliyorlar” dedi.

Geçen sene kurutma tesisinin kurulduğunu bu yıl faaliyete geçeceğini söyleyen Aktepe şöyle devam etti: ”Çeltik üretme ve paketleme tesisi de kurulacak diye duyduk. İnşallah o da gerçekleşir de üretici buradaki müstahsilin nakliye ücretinden kurtulur. Gönen, Osmancık’a gidiyoruz. Çeltiği pirince çevirmek için bize çok büyük nakliye maliyeti biniyor.”

Aktepe, tarihi belgelere göre Osmanlı döneminden beri bölgede pirinç ekimi yapıldığını bildiklerine işaret ederek ziraat mühendislerinin geliştirdiği yerli tohumları kullandıklarını anlattı: “Çok kaliteli tohumlar, sertifikalı tohumlar ekiyoruz. Ziraat mühendislerimiz taleplerimize göre tohumlar gönderiyor. Şimdi attık, Allah nasip ederse dört ay sonra hasadını yapacağız. Bizler toprağa ve çamura değemezsek rahat edemeyiz. Tarlamızla ilgilenirken, sıkıntıları çözmeye çalışırken dünya telaşından uzaklaşıyoruz.”