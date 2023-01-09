Storytel paylaştı: 2022’nin en çok dinlenen kitapları

Sesli kitap uygulaması Storytel, 2022 istatistiklerini paylaştı. Geçen yıl en çok dinlenen kitap, Zülfü Livaneli’nin son romanı ‘Kaplanın Sırtında.’
‘Kaplanın Sırtında’ndan sonra sıralama şöyle: Matt Haig ‘Gece Yarısı Kütüphanesi’, J.K. Rowling’ ‘Harry Potter’ serisi, Jostein Gaarder ‘Sofie’nin Dünyası’, Noah Harari ‘Sapiens’, Madeline Miller ‘Ben, Kirke’, Ahmet Ümit ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’, Carl Sagan ‘Kozmos’u, Oğuz Atay ‘Tutunamayanlar’ ve Robert T. Kiyosaki ‘Zengin Baba Yoksul Baba.’
‘Kitabının sesini dinle’ mottosuyla yeni kitapları kütüphanesine ekleyecek Storytel, 2023’e Ahmet Ümit’in son kitabı ‘Bir Aşk Masalı’nı Toprak Sergen’in sesinden yayınlayarak başladı.