SPK’dan üç şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim, Tatlıpınar Enerji Üretim ve Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret’in halka arzını onayladı.

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SPK haftalık bültenine göre kurul, İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin pay başına 19 liradan, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ’nin 22,50 liradan, Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 27,20 liradan ilk halka arzını onayladı.

Ayrıca kurul, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 614 milyon 380 bin lira, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 121 milyon 550 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Huzur Faktoring AŞ’nin 100 milyon lira, İnfo Yatırım ve Gayrimenkul Değerler AŞ’nin 770 milyon lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin 1 milyar lira, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ’nin 500 milyon lira, Turkish Bank AŞ’nin 150 milyon lira, Hektaş Ticaret AŞ’nin 1 milyar 500 milyon lira, QNB Finansbank AŞ’nin 10 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.