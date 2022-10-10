Soylu, kendisine soru soran FOX muhabirini küçük düşürmeye çalıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine soru soran FOX Ankara muhabiri Fırat Irmak’ın çenesini okşayarak “Canım benim” dedi; soruyu cevaplamadı.
Ankara’da Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu’nun (INSARAG) deprem tatbikatı programına katılan Soylu’ya FOX muhabiri Irmak ‘yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olmasıyla ilgili’ bir soru sormak istedi.
FOX Haber’in aktardığı görüntülere göre Soylu, gazetecinin çenesini okşayarak “Canım benim” dedikten sonra cevap vermeden uzaklaştı.