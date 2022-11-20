Sosyal medyadan iletişim kurduğu kız çocuğuna şantaj yapan kişi gözaltında

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden görüştüğü 15 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yakınına ait fabrikada çalışan H.T., sosyal medya üzerinden kendisini fabrikatör olarak tanıtan kişiyle tanıştı. Şüpheli, uygulama üzerinden H.T.’yle görüntülü görüşme sırasında kıyafetini çıkarıp ekran fotoğrafı aldı ve ailesine gösterme tehdidiyle 5 bin lira istedi. Parayı aldı ancak bir süre sonra tekrar iletişime geçtiği kız çocuğundan 15 bin lira daha talep etti.

H.T., durumu ailesine anlattı ve ona şantaj yapan kişiyle buluşma noktası olarak belirlenen Beyoğlu Caddesi’ne onlarla gitti. Çocuğun babası ve yakınları, buluşma yerine giden şüpheliyi yakaladı ve dövdü.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren zanlının benzer suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.