‘Sorumlu kim?’: Orman yangınlarını anlatan ‘Çağ Yangını’ belgeseli yayında

Yaz aylarında neredeyse ülkenin tüm bölgelerinde çıkan orman yangınları ‘Çağ Yangını’ adıyla belgesel oldu.
Gazeteci-yazar Çınar Oskay’ın ‘Çağ Yangını’ isimli belgeseli, 28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, ardından birçok ilde aynı anda meydana gelen orman yangınlarına odaklanıyor.
‘Cinayet’, ‘Soruşturma’ ve ‘Karar’ adlı üç bölümlük belgeselde, bölgede yaşayanların tanıklıklarının yanı sıra yangının nedenleri, sonuçları ve bundan sonra yapılacaklar konusunda uzman yorumları yer alıyor.
Oskay, belgeselinde, “Bu işin sorumlusu kim” sorusuna yanıt arıyor.
Belgeselde Manavgat, Oymapınar, Sevinç Köyü, Cennet Vadisi, İçmeler, Orhaniye, Bayır Köyü, Köyceğiz, Beyobası, Mersin ve Aydıncık gibi yangın bölgelerinde yaşayanlar o anları anlatıyor.
Belgeselin ilk bölümü bugün dijital platform GAİN’de yayına girdi.
İlk bölümde GAİN ekibinin çektiği yangın görüntüleri, görevlilerin ve gönüllülerin alevlere müdahale etme ve organize olma anları yer alıyor.