Soner Yalçın: Yetmedi mi daha? Umarım hatadan dönerler

Müslüman Pakistan’ı, Batı/ABD egemenliğinden çıkarıp bağımsızlıkçı çizgiye taşımaya çalışan İmran Han’a, Yeni Şafak muhalefetini nasıl analiz etmek gerek?

Türkiye’deki siyasal İslami kimlik, yeni Soğuk Savaş’ta da “komünizmle mücadele” gibi Batı merkezci yapının “yeniden üretimine” sokulup, yine “kullanışlı -elverişli” hale mi getirilecek? Bu çevreler, özellikle “emperyalizm” olgusunu göz ardı eden Batılı güçlerin siyaset projesine yine mi mahkûm olacak? Yetmedi mi daha? Ne zaman “dış etkilerden kurtulup” tarihsel sorgulama yapacaklar?

Bakınız:

Dünya, yeni kamplaşmalara sahne oluyor. Emperyalizme ve neoliberalizme itirazı olanların ittifak kurmaya çalıştığı döneme giriliyor. Küresel boyutta siyasal İslamcısından solcusuna, milliyetçisinden liberaline herkes safını yeniden belirliyor. Pakistan’ın, Yeni Şafak’a “ayna” tuttuğunu gördük. Umarım hatalarından dönerler…

Soner Yalçın’ın yazısı