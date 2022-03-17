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Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: Hadi, kışkırtıcı soru sorayım


“Aman Erdoğan’dan kurtulalım.”

Bu anlayışla muhalif altı parti bir araya geldi. Hiçbir itirazım yok. Güçlü muhalefet her daim ülkenin yararınadır.


Fakat. Israrla aradığım şudur: Gideni yaşadık, tanıdık. Peki, gelmekte olan ne? Bu ülke bir kez daha yolunu kaybedemez, ağır sorunları var. “Siyasetçilik oynayacak” vakti-hali kalmadı.

Hadi… Kışkırtıcı soru sorayım; Erdoğan gitse yerine “ikinci Atatürk” gelse cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkar mısınız? Demek ki “tek adamlık” sorun değil. Sorun olan, hiç gündeme getirilmeyen halkın çıkarına dönük siyasi-ekonomik-kültürel programlar!

Muhafazakâr partilerin kısır olması şaşırtıcı değil, tarihsel mirasları bu, yaratıcı değiller.

Peki ya sol? Toplumsal sorunların çözümü ancak program/düşünceler bütünü ideoloji ile mümkün. Şekilci, yüzeysel, günü kurtaran reçeteyle değil…

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