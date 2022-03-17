Soner Yalçın: Hadi, kışkırtıcı soru sorayım

“Aman Erdoğan’dan kurtulalım.”

Bu anlayışla muhalif altı parti bir araya geldi. Hiçbir itirazım yok. Güçlü muhalefet her daim ülkenin yararınadır.

Fakat. Israrla aradığım şudur: Gideni yaşadık, tanıdık. Peki, gelmekte olan ne? Bu ülke bir kez daha yolunu kaybedemez, ağır sorunları var. “Siyasetçilik oynayacak” vakti-hali kalmadı.

Hadi… Kışkırtıcı soru sorayım; Erdoğan gitse yerine “ikinci Atatürk” gelse cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkar mısınız? Demek ki “tek adamlık” sorun değil. Sorun olan, hiç gündeme getirilmeyen halkın çıkarına dönük siyasi-ekonomik-kültürel programlar!

Muhafazakâr partilerin kısır olması şaşırtıcı değil, tarihsel mirasları bu, yaratıcı değiller.

Peki ya sol? Toplumsal sorunların çözümü ancak program/düşünceler bütünü ideoloji ile mümkün. Şekilci, yüzeysel, günü kurtaran reçeteyle değil…

Soner Yalçın’ın yazısı