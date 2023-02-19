Soho House’un ‘deprem menüsü’ tepki çekti: ‘Terbiyesizlik’

İstanbul’da özel üyelere hizmet veren sosyal kulüp Soho House’un depremzedelere yardım için hazırladığı ‘menü’ topa tutuldu. Üyelerini sıcak çay eşliğinde örgü örmeye çağıran kulübe çok sayıda kişi tepki gösterdi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilde büyük can ve mal kaybı olmuş, bazı bölgeler tamamen yıkılmıştı.

Binlerce binanın enkaza döndüğü kentlerdeki depremzedelere, Türkiye başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinden yardımlar yapılıyor. Kuruluşlar, ünlü isimler ve işletmeler de deprem bölgesine destek olmak için kampanyalar düzenliyor.

Ancak özel üyelere hizmet veren lüks kulüp Soho House’un düzenlediği kampanya eleştirilere neden oldu.

Kulübün, üyelerine mesaj yoluyla gönderdiği ve sitesinde de yayımladığı kampanyaya göre menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek. Ayrıca kulüp, üyelerini sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet etti.

Soho House’un üyelerine yolladığı kampanya mesajı

Başta üyeler olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla, Soho House’un kampanyasına tepki gösterdi.

Soho House kurucu üyesi Demirhan Büyükozcü, kampanyayı samimi bulmadığını belirtirken, modacı Burcu Tandoğan yapılanın ‘terbiyesizlik’ olduğunu ve Londra merkez komiteye şikayetlerini ileteceğini söyledi.