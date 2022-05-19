Siyah gelinlik ‘beyaz’ı geçti: Geçen yıl Google’da daha çok arandı

Zoom üzerinden evlenilebilen, sosyal medyada ruh ikizi aranan günümüzde gelinlik tercihleri de değişmeye başladı. Beyazdan farklı bir renkte gelinlik seçenlerin sayısı artıyor. O renklerin başında da siyah geliyor.

Fotoğraflar: www.davidsbridal.com

CNN International’daki habere göre son 12 ayda Google Trends’e bakıldığında, siyah gelinlik beyaz gelinlikten daha fazla ‘arandı.’ Moda evlerinin ve firmaların gelinlik renklerine siyah dışında mavi, kırmızı mor ve eflatun tonları, şampanya gibi renkler de eklendi.

Kendi koleksiyonundakilerin yanı sıra başka markaların da imzasını taşıyan gelinlikler satan ABD’deki David’s Bridal, geleneksel gelinlikten vazgeçenler için farklı renklere özellikle de siyaha yer veriyor.

Firmanın halkla ilişkiler müdürü Laura McKeever, gelinlerin alışılagelmişin dışına çıkarak daha koyu renkli gelinlikler tercih ettiğini söyledi.

”Siyah gelinlikler şık ve heyecan verici” diyen McKeever, pandeminin yaşam biçimi ve alışkanlıkların değişmesinde rol oynadığını anlattı: ”Çiftler geleneksel düğün kurallarını pencereden fırlatmak istiyor. Pandemi nedeniyle düğünleri iptal olan gelinler düğünlerinin eşsiz, farklı olmasını istiyor. Günümüzdeki çiftler ne isterlerse onu giyiyorlar. Düğün için değişik yerler seçiyorlar, spor ayakkabı giriyorlar, seyyar büfe getirip ikram yapıyorlar.”

Satışlar yüzde 30 arttı

2021’de bir yıl öncesine farklı renkte gelinlik satışının yüzde 10, bu yılsa geçen yıla oranla yüzde 30 arttığını belirten McKeever, ABD’li oyuncu Sarah Jessica Parker’ın 1997’de Matthew Broderick’le evlendiğinde ve reality şov yıldızı Christine Quinn’in de özel gününde siyah tercih ettiğini anımsattı.