ABD’de kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunan ilkokul öğretmeni tutuklandı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, bir ilkokul öğretmeni sınıftaki dört kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: Santa Ana Polisi

Santa Ana kentindeki ‘Adams İlkokulu’nda görevli öğretmenin cinsel istismarda bulunduğu öğrencilerin sekiz-dokuz yaşlarında olduğu belirtildi.

Polis, ifadelerine başvurulan kız çocuklarının, öğretmenlerinin defalarca kendilerine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu anlattığını açıkladı.

Yerel basın, öğretmenin 60 yaşındaki Peter Morales olduğunu duyurdu. 18 yıldır Santa Ana kentinde öğretmenlik yapan Morales için 100 bin dolar (1,59 milyon lira) kefalet ücreti belirlendiği aktarıldı.

Polis, başka çocukların da mağdur olabileceği endişesiyle soruşturmayı derinleştirecekleri bilgisini paylaştı.