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Yaramazlara biraz batar!

Sınıfta ‘gürültü’ gerekçesiyle öğrenciye vuran öğretmen açığa alındı

Gaziantep’te sınıfta öğrencisini döven öğretmen açığa alındı.

İslahiye ilçesindeki bir Anadolu lisesinde felsefe öğretmenliği yapan M.Y., ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle bir öğrencisine vurmaya başladı. Bu anlar, başka bir öğrenci tarafından kaydedildi.


Gaziantep valiliği, öğretmenin görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle dendi: “Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada İlimiz İslahiye ilçesinde bulunan bir okula ait olduğu anlaşılan sınıf içerisinde şiddet içerikli görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak bugün itibarı ile açığa alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir.”

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