Sınıfta deney yapılırken patlama oldu: Avustralya’daki ilkokulda 11 yaralı

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir ilkokulda, sınıfta deney yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 11 öğrenci yaralandı.

Fotoğraf: BBC

Manly West adlı devlet okulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada vücudunda ciddi yanıklar oluşan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı. Diğerleri okula giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. 10-11 yaşındaki çocukların, yüz, göğüs, bacak, karın bölgelerinde yanıklar oluştu, bir öğretmen hafif yarlandı.

Sodyum bikarbonat ve metil alkol kullanılan deneyde kimyasalların aniden şiddetli esen rüzgarla etkileşimi sonucunda patlama olduğu belirtildi.

Okula ambulans, itfaiye ekibi ve helikopter yönlendirildi.

Haberi alınca okula koşan veliler, böyle bir deneyin neden yapıldığını sorguladıklarını ancak okul yönetiminin ‘her şeyi kontrol altına’ aldığını aktardığını açıkladı.

İsmini vermek istemeyen bir veli BBC’ye, rutin bir bilim deneyi yapıldığını, deneyi yapan öğretmenin çok sevildiğini söyledi.