Singapur’da açık alanda maske takmayan Britanyalıya hapis cezası

Singapur’da mahkeme, halka açık yerlerde maske takmayı reddederek corona virüsü kurallarını ihlal eden Britanyalıyı altı hafta hapis cezasına çarptırdı.

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Pandeminin başından beri tedbirleri sıkı tutan ülkede maske takmayanlara öncelikli olarak 720 dolar ceza veriliyor. Ancak bu kuralı tekrar çiğneyenler hapis cezası ile karşılaşabiliyor. Geçen şubat ayında da karantinadayken nişanlısıyla buluşmak için otel odasından gizlice kaçan bir Britanya vatandaşı iki haftalık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tedbirleri defalarca kez ihlal eden 40 yaşındaki Benjamin Glynn, mayıs ayında trende maske takmamasının yanı sıra geçtiğimiz ay görülen duruşmada halkı rahatsız ettiği ve kamu görevlilerini tehdit ettiği için de suçlu bulundu. Önceki duruşmadaki tutumu nedeniyle psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulmasına karar verilen Glynn’e altı hafta hapis cezası verildi.

Glynn’in kendisine yöneltilen suçlamaları ‘illegal’ olarak nitelendirerek bunların düşürülmesini ve Britanya’ya dönebilmek için pasaportunun iadesini istedi. Britanyalının bu talebine ise mahkemenin hakimi, ‘Singapur’un maske takma yasalarından muaf olduğuna inanmakla hata ettiği’ yanıtını verdi.