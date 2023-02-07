Sinemacılardan deprem çağrısı: Ekipmanlar bölgeye gönderilsin

Sinema Televizyon Sendikası, dizi ve film sektöründe kullanılan jeneratör, ışık malzemesi, tuvalet karavanı ve karavanların afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları için değerlendirilmesi konusunda dayanışma çağrısı yayımladı.

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Dijital platformların, televizyon kanallarının ve yapımcıların katkısıyla bu felaketin aşılabileceği vurgulanan çağrıda, şu ifadeler yer aldı:

“Yukarıdaki araç-gereçlerle ilgili dayanışma içinde olmak isteyen kurum/şirket ve kişiler, sendikamız aracılığı ile bölgedeki arama kurtarma ekiplerine ulaşabilirler.”

Ay Yapım’dan destek

Sinemacıların çağrısının ardından Ay Yapım’ın destek verdiğini öğrenildi.

Oyuncu Erhan Elçinboğa, Ay Yapım’ın depremzedelere yardım için bölgeye jeneratör ve karavan gönderdiğini duyurdu.