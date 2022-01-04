Sigara karşılığında lahana: Şian’dan karantina manzaraları

Covid-19 salgını nedeniyle karantinayan alınan Çin’in Şian kentinde yaşayanlar belirli gıda ürünlerinin devlet tarafından dağıtılacağı açıklansa da sıkıntı yaşıyor. Sosyal medya sitesi Weibo’ya insanların gıdayla farklı başka ihtiyaçları takas ettiği görüntüler yansıyor.

Fotoğraf: Weibo

13 milyon nüfuslu kentte yurt içi vakaların artması nedeniyle 23 Aralık’ta karantina uygulaması başlamış, halkın gıda almak için bile sokağa çıkması yasaklanmıştı. Çin yönetimi, 1 Şubat’ta kutlanacak Çin yeni yılı ve 4-20 Şubat’ta başkent Pekin’in ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde vaka sayısını yeniden sıfıra indirmek istiyor.

Çok sayıda kişi dağıtılan gıdanın yeterli olmadığından yakınıyor. Evdeki kaynaklarının tükenmeye başladığını, gıda dışında başka ihtiyaçlarının da olduğunu belirten Şian halkı Weibo üzerinden takas yapıyor. Gıda ve başka günlük temel ihtiyaçları için teknoloji ürünlerini gözden çıkaran da var.

Paylaşılan görütülere ve mesajlara bakılırsa çoğunlukla aynı binada veya yan yana binalarda yaşayanlar takas yapıyor. Ağız bakım suyuyla elma, pedle çeşitli sebze takas eden de var, komşusundan sigara karşılığında lahana alan da. Bir videoda, birer paket çörek ve noodle (Çin eriştesi) ile Nintendo Switch oyun konsolu değştiren iki kişi görülüyor.

Free Asia adlı radyoya konuşan ‘Wang’ soyadlı bir kişi, “İnsanlar yiyecek yemekleri kalmadığı için genellikle aynı binalarda oturan kişilerle sosyal medya üzerinden haberleşip ellerinde ne varsa takas yapmak zorunda kalıyorlar” dedi. Radyoda, konuyla ilgili haberde bir kişininin bir paket pirinç karşılığında akıllı telefonunu verdiği belirtildi.

Bir Weibo kullanıcısı, “Çaresiz kalan kent halkı ne yapacağını şaşırdı, patatesle pamuklu çubuk değiştiren var. Tek ihtiyaç gıda değil yani. Eski insanlara benzedik” yazarak durumu özetledi.