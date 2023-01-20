Shakira’yla gündeme giren Twingo için ‘yapay zeka’ yarışması: En iyi tasarım hayata geçecek

Shakira’nın eski eşi Pique’ye gönderme yaptığı şarkısıyla gündeme gelen araba markası Renault’un Twingo modelinin 30’uncu yılına özel interaktif kampanya başlatıldı. İsteyenler yapay zeka programıyla hayalindeki Twingo’yu tasarlayacak, en iyisi hayata geçirilecek.

İspanyol futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliklerini ‘aldatma’ iddialarının ardından sonlandıran Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın son parçasında geçen “Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin” sözleri gündem olmuştu. Şarkının ardından Casio ve Twingo sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, bugün Twingo yeni kampanyalarını duyurdu.

depuis 1993 vous inventez la vie qui va avec #Twingo. pour ses 30 ans, réinventez Twingo grâce à l’intelligence artificielle, nous lui donnerons vie #BornFromAI #ReinventTwingo #Twingo30 pic.twitter.com/vM9CQP9G2J — Renault France (@renault_fr) January 20, 2023

Renault, 30’uncu yılını kutlayan model için ‘Twingo’yu yeniden icat et’ başlıklı interaktif bir kampanya başlattı. Katılımcıları yapay zeka kullanarak kendi Twingo’larını hayal etmeye davet eden Renault, tasarlanan Twingo’lar arasından en iyisini seçip şov amaçlı hayata geçirecek.

Araçlar, 1 Şubat’tan 31 Mart’a kadar ‘MidJourney’, ‘Stable Diffusion’, ‘Dall E These’ gibi yapay zeka uygulamalarını kullanarak tasarlanabilecek.

Tasarlanan araçları, sosyal medya platformlarından #ReinventTwingo etiketi kullanarak yayımlamak başvuru için yeterli sayılıyor.