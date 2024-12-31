Shakespeare'in eserlerinde geçen İzlanda çoban köpeği ayrı bir cins olarak tanındı

Britanya merkezli safkan köpek kayıt sistemi Kennel Club, 1000 yıllık tarihi olduğu düşünülen İzlanda çoban köpeğini listesine ekledi.

İzlanda çoban köpeği. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Guardian‘ın haberine göre İzlanda çoban köpeği ‘pastoral grup’ sınıfında listelendi. Bu cinsin, 1000 yıl kadar önce Viking destanlarında da adının geçtiği söyleniyor.

Ayrıca Shakespeare’in V. Henry oyunundaki karakterlerden biri olan asker Pistol de bu cinsten bahsederken şöyle diyor: “Yazıklar olsun sana, seni İzlanda köpeği, kulağı sivri it seni.”

Kennel Club, İzlanda çoban köpeklerini ‘çok zeki ve son derece arkadaş canlısı bir tür’ olarak tanımlıyor.

Bu kulübün bir ırkı resmen tanıması için birkaç nesli gözlemlemesi ve mizaç, sağlık ve bakım ihtiyaçları gibi tamamen o türe has özelliklere sahip olduğunu tespit etmesi gerekiyor.

İzlanda çoban köpeğinin listeye eklenmesiyle, Kennel Club’ın tanıdığı safkan türler 224’e yükseldi. Tanınan son cins Nisan 2024’te Polonya av köpeği olmuş.

Ağırlığı 11-13 kilogram arasında olan bu cinsin ortalama yaşam süresiyse 12-14 yıl.