Ses yarışmasını kazanarak ünlenmişti: İtalyan rahibe kiliseyi bıraktı, garsonluk yapıyor

Türkiye’de ‘O Ses Türkiye’ olarak yayımlanan ses yarışması ‘The Voice’un İtalyan versiyonunu kazanarak ünlenen rahibe bu görevini bıraktı ve garson olarak yeni bir hayata adım attı.

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Sicilya’da doğup büyüyen rahibe Cristina Scuccia (34), 2014’te yarışmanın seçmelerinde jüriyi kendine hayran bırakmıştı. Geçen yıl ölen dünyaca ünlü şarkıcı Raffaella Carrà, dinlediği muhteşem sesin bir rahibeye ait olduğunu öğrenince, ”Birkaç dakika konuşamadım” demişti.

Milan’da görev yapan Scuccia yarışmayı birinci olarak tamamlamış, İtalya’daki izleyicileri de kendine hayran bırakmıştı. Sadece ülkesinde değil dünya basınınıda da ses getirmişti.

1983 yapımı ‘Flashdance’ filminin müziklerinden ‘What a Feeling’ seslendirdiği şarkılar arasında yer alan Scuccia, albüm çıkarmış ve bir kopyasını Papa Francis’e hediye etmişti. Albümde, ABD’li pop yıldızı Madonna’nın ‘Like a Virgin’ adlı şarkısı da yer aıyordu. Rahibenin güzel sesi bazı kardinallerden övgü almıştı. Kilisenin belirli kesimleriyse onu eleştirmişti.

Pazar günü bir talk şova katılan Scuccia, rahibeliği bıraktığını, İspanya’da yaşadığını ve garsonluk yaptığını açıkladı: ”Kalbinizin sesini cesaretle dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Değişim evrimin bir işareti. Aynı zamanda da ürkütücü. İnsan, ‘yanlış mı doğru mu’ diye düşünüyor.”

Psikolog yardımıyla bu kararı aldığını anlatan Scuccia, bunun inancından vazgeçtiği anlamına gelmediğini vurgulayarak müzikte kariyer yapma hayalinin peşinden koşmaya devam edeceğini söyledi.

Kiliseden bir kaynak, Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesine konuştu: ”Cristina dünya çapında ün kazandı. Eleştirenler de oldu. Bu da büyük olasılıkla kafasının karışmasına neden oldu. Kiliseden ayrılmak kendi kararı.”