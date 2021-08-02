Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sermayenin kod adı ‘yabancı’

Türkiye’deki borsa ve diğer finans piyasalarına, yurt dışındaki fonlarını kullanarak yatırım yapan Türklerin sayısı dikkat çekici düzeyde. Uzmanlara göre vergi ve diğer yükümlülükler açısından bir fark bulunmasa da uyuşmazlık halinde daha kolay çözüm, gizlilik ve kolay para transferi Türklerin bu metodu seçmesinde etkili olabiliyor.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre TOBB uzunca bir süredir kurulan-kapanan şirket istatistikleri içinde, kurulan yabancı sermayeli şirketlerin istatistiklerini yayımlıyor. Bu istatistiklerde ülke yanında vatandaşlık bilgileri de var. Buna göre Türkiye’de yeni kurulan yabancı sermayeli şirketler içinde Türklerin ağırlığı hayli yüksek. Öyle ki Türkler 2013 yılından 2021 yılı Haziran ayına kadar birkaç istisna dışında hep ilk üçte.

Verilere göre 2013 ile 2017 arasındaki yıllarda en fazla yabancı yatırım yapan vatandaşlar Türkler. 2018’de kurulan şirketlerin yüzde 46,6’sı, 2019’da yüzde 50,9’u, 2020 ve 2021 Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 50,7’si Türklerce kuruldu.


Mali Danışmanlık Şirketi Güncel Grup Başkanı Yılmaz Sezer, vergi ve diğer yükümlülükler açısından yabancı doğrudan yatırımcı şirketler ile Türk şirketlerinin bir farkının bulunmadığının altını çizdi.

Sezer, bu yolun tercih edilmesindeki olası ihtimalin bir uyuşmazlık halinde ilgili ülkenin şirketi olarak masaya oturmak olabileceğini vurguladı ve şöyle devam etti: “Gerçekte vergi ve diğer her türlü yükümlülük açısından ya da teşviklerle ilgili hatta kar dağıtımında dahi bir fark olmamakla birlikte, akla gelebilecek bir başka unsur dikkat çekmeme, gizlenme ihtiyacı olabilir. Bir başka ihtimal de para transferlerinde olası kolaylıklar söz konusu. Şirketler arası para transferi ya da borçlanma gibi imkanlar bulunuyor. Bu da bazı işlemlerde kolaylıklar sağlayabilir.”

Listeler incelendiğinde ağırlıklı olarak Türkiye’ye doğrudan yatırım yapanların vatandaşlıklarına bakıldığında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin başı çektiği gözlendi. Avrupa ülkelerinden Almanya vatandaşları düzenli olarak ilk beşte yer alırken, Suriye, İran, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak gibi ülkeler ağırlıklı olarak ilk beşe girdi. Ülke vatandaşlığı bazında Türk vatandaşlarını geçen tek ülke ise Suriyeliler.

SON HABERLER

Çaresizlik öfkesi

Çok değil, birkaç ay önce Marmara Denizi’ndeki deniz salyalarını gördüğümüzde yaşadığımız o derin hüzün ve yas duygusu, bu kez orman yangınlarıyla alevlendi. Meğerse yaşadığımız o ‘tarif edilemeyen kayıp duygusu’ ve ‘geri dönüşümü olmayan bir kaybın yasını tutma’nın bir adı varmış; Solastalji…

Sığınmacılarla ‘Papaz Kaçtı’ oyunu

Sığınmacıların AB ile krizlerimizde muhataplarımızı sıkıştıracak bir koz değil, titizlikle yönetilmesi gereken ağır bir sorun olduğunu anlamış olmalıyız. Uzun süre gündemde kalmasını beklediğim bu meselenin toplumdaki aşırı akımları beslemeyeceğini, insani tarafımızın endişelerimizin tetiklediği dışlayıcı ruh haline baskın geleceğini umuyorum.

Demirtaş: Katliamın nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dilidir

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili konuşan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Maalesef ki bu katliam, gerilim ve çatışmaların esas nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dili ve bundan cesaret alan devlet içi-dışı çetelerin kirli hesaplarıdır” dedi.

Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı

17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığı ortaya çıktı. Kanun ile orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açılıyor. Muhalefet partileri kanunu sosyal medyada üst perdeden eleştirse de Meclis’teki açık oylama tutanaklarına göre kanuna karşı ret oyu verilmediği görülüyor.