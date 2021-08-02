Sermayenin kod adı ‘yabancı’

Türkiye’deki borsa ve diğer finans piyasalarına, yurt dışındaki fonlarını kullanarak yatırım yapan Türklerin sayısı dikkat çekici düzeyde. Uzmanlara göre vergi ve diğer yükümlülükler açısından bir fark bulunmasa da uyuşmazlık halinde daha kolay çözüm, gizlilik ve kolay para transferi Türklerin bu metodu seçmesinde etkili olabiliyor.

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Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre TOBB uzunca bir süredir kurulan-kapanan şirket istatistikleri içinde, kurulan yabancı sermayeli şirketlerin istatistiklerini yayımlıyor. Bu istatistiklerde ülke yanında vatandaşlık bilgileri de var. Buna göre Türkiye’de yeni kurulan yabancı sermayeli şirketler içinde Türklerin ağırlığı hayli yüksek. Öyle ki Türkler 2013 yılından 2021 yılı Haziran ayına kadar birkaç istisna dışında hep ilk üçte.



Verilere göre 2013 ile 2017 arasındaki yıllarda en fazla yabancı yatırım yapan vatandaşlar Türkler. 2018’de kurulan şirketlerin yüzde 46,6’sı, 2019’da yüzde 50,9’u, 2020 ve 2021 Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 50,7’si Türklerce kuruldu.

Mali Danışmanlık Şirketi Güncel Grup Başkanı Yılmaz Sezer, vergi ve diğer yükümlülükler açısından yabancı doğrudan yatırımcı şirketler ile Türk şirketlerinin bir farkının bulunmadığının altını çizdi.

Sezer, bu yolun tercih edilmesindeki olası ihtimalin bir uyuşmazlık halinde ilgili ülkenin şirketi olarak masaya oturmak olabileceğini vurguladı ve şöyle devam etti: “Gerçekte vergi ve diğer her türlü yükümlülük açısından ya da teşviklerle ilgili hatta kar dağıtımında dahi bir fark olmamakla birlikte, akla gelebilecek bir başka unsur dikkat çekmeme, gizlenme ihtiyacı olabilir. Bir başka ihtimal de para transferlerinde olası kolaylıklar söz konusu. Şirketler arası para transferi ya da borçlanma gibi imkanlar bulunuyor. Bu da bazı işlemlerde kolaylıklar sağlayabilir.”

Listeler incelendiğinde ağırlıklı olarak Türkiye’ye doğrudan yatırım yapanların vatandaşlıklarına bakıldığında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin başı çektiği gözlendi. Avrupa ülkelerinden Almanya vatandaşları düzenli olarak ilk beşte yer alırken, Suriye, İran, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak gibi ülkeler ağırlıklı olarak ilk beşe girdi. Ülke vatandaşlığı bazında Türk vatandaşlarını geçen tek ülke ise Suriyeliler.