Şeref Oğuz: Sunumunda veya strateji toplantısında metaverse geçmiyorsa, ziyandasın(!)

Şu ara çok moda… Eğer sunumunda veya strateji toplantısında metaverse geçmiyorsa, ziyandasın(!) Niye ki? Çünkü herkesin dilinde ve eğer yakanda modernite rozetiyle dolaşacaksan metaverse olmadan olmaz. Peki, nedir bu metaverse? Ne matah bir şeydir? Aslında bu konuda bilimsel ve en kapsamlı bilgiyi arkadaşımız Selenay Yağcı’nın kaleminde aktarmış ve metaverse mimarlarından Dr. Derya Oyan’ın açıklamalarından almıştık.

Dr. Derya Oyan ve ekibi bize Türkiye, Avrupa ve Amerika’da toplam 238 farklı tanımdan söz ediyor. 10 yıla yakın üst düzey şirketlerin, nitelikli hizmet sağlamak ve işleri kolaylaştırmak için kullandığı ileri teknolojilerin parçası diyebiliriz metaverse için…

Şeref Oğuz’un yazısı