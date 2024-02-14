Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Domates farklı mı, o da yüzde 80 mazottan ibaret

Benimki kokuyor. Hatta üçüncü köprünün poyraz tadı da üzerine sinmiş. Kolay değil, ta Antalya’dan yola çıkmış ve tarladaki 25 liralık fiyatı, manavda 50 liraya çıkıvermiş. Nedenini soranlara klasik cevabımız; “efendim aracılar filan.” Aslında değil… Domatesin tadındaki yoğun mazot kokusundan…         

Nasıl mı oluyor? Anlatayım… Hani derler ya karpuzun %97’si sudur diye. Doğrudur. Ancak işin finansman cephesinde karpuzun %80’inin mazot olduğu görülüyor. Domates farklı mı? O da %80 mazottan ibaret. Zira domates Antalya’dan buraya yaya değil, mazot, köprü ve otoyolla geliyor.


Şeref Oğuz’un yazısı

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