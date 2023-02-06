Sela okutmak isteyen Ali Erbaş’a tepki: Siz insanların hayatına mı kast ediyorsunuz?

Off ne büyük sevap düşünsene insanlar canlarının derdinde bunlar hala kendine pay çıkartma derdinde.En çok sevabı siz kazandınız tamam. Reklamı bırakıp yardım için uğraşsanız. verdiğimiz vergileri deprem için binaları güçlendirmek için harcasaydınız bu kadar can ölüp gitmeyecekti https://t.co/pk9lprmSq6