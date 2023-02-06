Sela okutmak isteyen Ali Erbaş’a tepki: Siz insanların hayatına mı kast ediyorsunuz?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın ülke genelinde ‘sela’ okutması tepkilere neden oldu.
Türkiye sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. En az 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1541’e yükselirken, 9733 kişi yaralandı.
Enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Göçük altında kalan yakınlarına ulaşmak için insanlar sosyal medyadan yardım çağrılarında bulunurken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘sela okutacak olması’ tepkiyle karşılandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde yatsı ezanından yarım saat önce sela okunacağını bildirdi.
“Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisinde sala verip dua edeceğim inşallah” diyen Erbaş’a çok sayıda kullanıcı ‘bölgede sessizliğin önemine‘ vurgu yaparak tepki gösterdi.
Bir çok kullanıcı ‘Kurtarılmayı bekleyen insanlara sela mı okutacaksınız’, ‘Binlerce kişi sizin selanızı dinleyip moralleri alt üst mü olsun’, ‘Sesinizi kapatın, camileri afetzedelere açın’ diyerek eleştirdi.
Tepkilerden bazıları şu şekilde: