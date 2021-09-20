Şeker Pınar Özcan, 65 yıllık İstanbul Eczacı Odasının ilk kadın başkanı oldu

İstanbul Eczacı Odası’nın Seçimli Olağan Genel Kurulu 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Seçimleri kazanan eczacı Şeker Pınar Özcan, 65 yıllık odanın ilk kadın başkanı oldu.
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde dün yapılan seçimlerde İstanbul Eczacı Hareketi listesi ve Demokrat Çağdaş Eczacılar Grubu listesi yarıştı. Mevcut genel sekreter Şeker Pınar Özcan’ın başkan adayı olduğu İstanbul Eczacı Hareketi listesi 1597 oy alarak seçimi kazandı. İmam Hüseyin Çelik’in başkan adayı olduğu Demokrat Çağdaş Eczacılar Grubu listesi ise 347 oy aldı.
1975 Samsun doğumlu olan Şeker Pınar Özcan, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1997 yılında, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. 1998 yılından bu yana Bağcılar’da eczane eczacılığı yapan Şeker Pınar Özcan, 2017 – 2019 döneminde İEO Yönetim Kurulu üyeliği ve 2019 – 2021 döneminde İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.