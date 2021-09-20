Şeker Pınar Özcan, 65 yıllık İstanbul Eczacı Odasının ilk kadın başkanı oldu

Çocuklarımızı fanus içinde büyüten ve bunu ne yazık ki ‘iyi’ zanneden bir milletiz…

Bağımsız bireyler yetiştirebilmek için ne zaman müdahale etmemiz gerektiğini ve ne zaman da uzaktan rehberlik yapmamız gerektiğini artık öğrenmemiz gerekiyor.