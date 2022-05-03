Şehre yaban domuzları indi, halk sokağa çıkma yasağı ilan etti

İtalya’nın başkenti Roma’nın bazı semtlerinde görülen yaban domuzlarının insanlara saldırması üzerine halk ‘sokağa çıkma yasağı’ ilan etti.

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Son saldırıya uğrayan isim psikoterapist Marta Santangelo oldu. Pazar günü saat 23.00 sıralarında köpeğini gezdirirken saldırıya uğrayan Santangelo, ”Önce yavruları gördüm sonra anneleri gelip beni yere yıktı” dedi. Santangelo, bir motosiklet sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Dizi ve yüzündeki yaralar tedavi edildi.

Sosyal medyadan ‘örgütlenen’ halk, kentin kuzeyindeki yedi bölgede saat 20.30’dan sonra sokağa çıkmama kararı aldı.

Balduina’da yaşayan Gianluca Sabno, ”Akşamları bu tür şeyler olduğunda yardım bulmak daha zor. En iyisi sokağa çıkmamak” derken bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Franco Quaranta, sokağa çıkma yasağının, yetkililer gereken önlemleri almadıkları için ‘kendilerini koruma’ amaçlı uygulandığını söyledi.

Geçmişte de benzeri durumların yaşandığı kentte yerel yönetim, hayvanların şehre girmek için kullandığı parkın etrafını tel örgüyle çevirdi. Çöpleri daha sık toplatmaya başladı. Ancak bunlar yeterli olmadı.