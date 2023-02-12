Sanatçı Zilan Tigris, enkazda hayatını kaybetti

Diyarbakırlı Ermeni sanatçı Zilan Tigris (Dilek Küçüker), Diyarbakır’da yıkılan apartmanın enkazında hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yerle bir olurken, enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları depremin yedinci gününde devam ediyor.
Gazeteci Arat Barış, Yenişehir ilçesinin Ofis Semti’nde yıkılan dokuz katlı Sözel Apartmanı’nın enkazında kalan müzisyen Tigris’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tigris’in cenazesi, bugün öğlen namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.