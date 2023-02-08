Sanatçı Aziz Taştan ve ailesi hayatını kaybetti

Adıyaman’da enkaz altında kalan 42 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan, eşi ve iki kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

Aziz Taştan

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 10 ile büyük yıkıma neden oldu. Depremin üçüncü gününde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden büyük ölçüde etkilenen Adıyaman’da enkazın altında kalan Türk Halk Müziği sanatçısı ve öğretmen Aziz Taştan ile eşi Özgür, kızları 15 yaşındaki Nujin ve 5 yaşındaki Şirin Taştan hayatını kaybetti.

Taştan’ın deprem sırasında Adıyaman merkeze bağlı Mimar Sinan Yeni Mahalle’sindeki evinde bulunduğu öğrenildi.