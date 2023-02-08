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Yaramazlara biraz batar!

Sanatçı Aziz Taştan ve ailesi hayatını kaybetti

Adıyaman’da enkaz altında kalan 42 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan, eşi ve iki kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

Aziz Taştan

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 10 ile büyük yıkıma neden oldu. Depremin üçüncü gününde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.


Depremden büyük ölçüde etkilenen Adıyaman’da enkazın altında kalan Türk Halk Müziği sanatçısı ve öğretmen Aziz Taştan ile eşi Özgür, kızları 15 yaşındaki Nujin ve 5 yaşındaki Şirin Taştan hayatını kaybetti.

Taştan’ın deprem sırasında Adıyaman merkeze bağlı Mimar Sinan Yeni Mahalle’sindeki evinde bulunduğu öğrenildi.

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