Şampiyonlar Ligi finalinde engelli taraftarlara az yer ayıran UEFA ayrımcılıkla suçlandı

Avrupa futbolunun patronu UEFA, cumartesi günü (28 Mayıs) oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde engelli taraftarlara az sayıda yer ayırınca tepki çekti.

Liverpool’un eski kalecisi Jerzy Dudek, takımının efsaneleriyle AC Milan’ın efsanelerinin karşılaştığı maçta engellilerin bulunduğu tribünde. Fotoğraf: www.caughtoffside.com

İngiliz Premier Ligi ekiplerinden Liverpool ve İspanyol La Liga takımlarından Real Madrid’in karşı karşıya geleceği maç Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’ta oynananacak. Rusya’nın St. Petersburg kentinde oynanacaktı. Ancak Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal edince Paris’te oynanması kararlaştırıldı.

75 bin kişilik stadyumda tekerlekli iskemleyle maçı izleyecek taraftarlar için 550 kişilik yer var. Ancak UEFA iki takıma toplam 93 bilet verileceğini açıkladı.

İlk tepki Liverpool Engelli Taraftarlar Birliği’nden geldi. Birliğin açıklamasında, UEFA’nın engellilere karşı ayrımcılık yaptığı vurgulandı.

Stade de France. Fotoğraf: Wikiwand

Birlik yetkilisi Ted Morris, ”Çok kızgın ve üzgünüz. Maça gideceğim ama buruk bir şekilde izleyeceğim. Bu adil değil. UEFA’nın 550 kişilik yerin geri kalan kısmını ne yaptığına açıklık getirmesini istiyoruz. İki takımı da ilgilendiren bir mesele. Liverpool kulübü elinden geleni yaptı” dedi.

Engelli taraftarlar için çalışan sivil toplum kuruluşu Level Playing Field da UEFA’ya mektup yazarak konuya açıklık getirilmesini istedi.

UEFA’dan gelen yanıt şöyle: ”Böyle büyük bir organizasyonda daha fazla engelli taraftara yer ayırmak isterdik. Ancak güvenlik, bazı yerlerde görüş açısının yeterince iyi olmaması gibi nedenlerden dolayı kısıtlamalar oldu. Yer değişince hazırlık süreci de daraldı.”

Liverpool kulübü üç hafta önce daha fazla bilet talep ettiklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını açıkladı.