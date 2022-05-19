Salıncakta rekor kırdı: En uzun maraton

İskoçya’da bir kişi, 36 saat süreyle salıncakta sallanarak rekor kırdı.

Fotoğraflar: Kinross & District Rotary Kulübü

Kinross’ta yaşayan üç çocuk babası Richard Scott (51) pazar günü çocukluk hayalini gerçekleştirerek ‘salıncak üzerinde en uzun maraton’ kategorisinde rekorun sahibi oldu. Daha önceki rekor 34 saatle ABD’li Quinn Levy’ye aitti.

Scott’un rekoru Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin tescilini bekliyor.

”Kocaman bir ay olmasına rağmen başımı yukarı kaldırıp bakamıyordum. Bacaklarım çok yoruldu ve ağrıdı ama sonunda başardım” diyen Scott, toplam olarak yarım saat mola hakkını tuvalete gitme, bedenini dinlendirme ve uyuma için kullandığını, 12 dakika uyuduğunu anlattı.

Ayaklarının yere değmemesi için salıncağın altına çukur kazıldı. Scott’un işi zordu ancak onu yalnız bırakmayan ailesi, arkadaşlarının ve bölgedeki Rotary Kulübü’nün desteğiyle 36 saati tamamladı.

Scott’un bir kriket sahasına konulan salıncaktaki, başarıya ulaşan rekor denemesini bağımsız gözlemciler izledi. Onlar da dört saatte bir görev değiştirdi.

36 saati tamamladığında uzun süre sallanmaktan dolayı kendisini ‘sarhoş gibi’ hissettiğini söyleyen Scott’un yakınları onun başarısını köpüklü şarapla kutladı.