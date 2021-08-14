Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara ‘kuş sürüsü’ engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı’na kuş sürüsü nedeniyle inemeyen 5 uçak, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Fotoğraf: AA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar, güzergahlarında bulunan kuş sürüsü nedeniyle havada bir süre tur attı.


Daha sonra Bodrum, Barselona ve Prag’dan gelen uçakların da arasında bulunduğu 5 yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçakların, sürünün dağılmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.

SON HABERLER

Canım, ben gidip de saldırsınlar mı dedim!

Bir hocamız, Ahmet Yücekök, Siyaset Sosyolojisi dersinde siyasal-sosyal olayların birbiriyle ilişkisini, o ilişkideki her halkanın özgül niteliğini anlatabilmek için çok hoş bir örnek vermişti: Rize’de, Temel eve gelip Fadime’den çay koymasını ister, fakat Çernobil felaketi nedeniyle o esnada çay başka yerden gelmektedir, Temel’in damak tadına hiç uymaz, Temel çaydan bir yudum alır, beğenmez ve Fadime’nin üzerine yürür; bu durumda Temel’in Fadime’ye davranışının nedeni nükleer facia mıdır?

Afet bölgesi Bozkurt: ‘Resmi rakamlardan daha fazla kayıp var’

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabahki açıklamasında sel nedeniyle Kastamonu’da hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e ulaştığını belirtse de Diken’e konuşan CHP’li yetkililer bu sayının açıklanan resmi rakamdan daha fazla olduğunu söyledi.

Almanya, Türkiye’yi tekrar ‘yüksek risk’ listesine ekledi

Almanya, Türkiye, İsrail ve ABD’yi Covid-19 salgınında ‘yüksek riskli’ ülkeler listesine ekledi. Almanya’ya bu kategorideki ülkelerden girenler aşı olduklarına veya Covid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinaya girecek.