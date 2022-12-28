Resesyon etkisi: Üretimde tehlike çanları çalıyor

Yavaşlayan dış talep, artan maliyetler ve finansman darboğazı, birçok sektörde kapasite kullanımını yüzde 70’in altına düşürdü.

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Dünya ekonomilerindeki resesyon kaynaklı ihracatta yavaşlama ve enerji maliyetlerindeki artışla birlikte özkaynak yetersizliği, belli sektörlerde kapasite kullanım oranlarını tehlikeli seviyelere getirdi. İhracatta önemli payı olan tekstil, çelik, bakır, alüminyum, döküm, çimento gibi enerji yoğun sektörlerde kapasite kullanım oranları yüzde 70’lerin altına düşerken, özellikle iç ve dış talepteki düşüş sürekli canlı olan camda ise stokları şişirdi.

Sanayi çarklarındaki yavaşlama elektrik tüketimi verilerinde de görülüyor. Zira aylık elektrik tüketim miktarları bir önceki yıla göre kıyaslandığında Temmuz 2022’den bu yana düşüşte.

Nasıl Bir Ekonomi’den Merve Yiğitcan’a konuşan sektör temsilcileri, kritik sektörlerde enerji maliyetlerinin ivedilikle düşürülmesini talep ederken, ihracatçıların rekabetçiliğinin korunabilmesi için sektörel bazda tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ediyor.