Remzi Özdemir: Fakirliği kendi oylarımızla tercih ediyoruz

3 yıl önceki alım gücünü bırakın bir ay önce aldığınız ürünü bugün aynı fiyata alabiliyor musunuz?

İşte bunun gibi!

Fakirliğin dibi olmaz.

Her geçen gün daha da fakirleşirsiniz.

Son günlerde bazı kişiler bunu coğrafyaya bağlıyor.

İbn-i Haldun’un o sözünü söyleyip kaderci bir düşüncenin arkasına saklanıyor:

Coğrafya kaderdir.

Hayır! Coğrafya hiçbir zaman kader olamaz!

Kader olan bile bile seni fakirleştiren bir siyaset için sandıkta attığın oydur!

Bu nedenle fakirlik kaderimiz mi sorusuna gelince; elbette kaderimiz değil!

Çünkü fakirliği kendi oylarımızla tercih ediyoruz.

Remzi Özdemir’in yazısı