Reha Kapsal: İsmael’in Beşiktaş adına talep ettiği bu oyun büyük takım oyunu olamaz

Valerien İsmael geleli yaklaşık 2 ay oldu. Beşiktaş’ın sadece Konyaspor’a karşı oyununu değil tüm maçları göze alarak 3-4-2-1 dizilişinin oluşturduğu tabloya bakmak daha doğru olacak.

Oyun ve oyuncu tercihleri için sabit fikirli ve yalnız fizik kaliteyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunmaya uzun atılan toplardan kazanılan ikinci toplar ve direkt hücumlarla bir büyük takım rakibine pozisyon çeşitliliği ve gol pozisyonu yaratabilir. Ama bunun yüzdesi çok düşük olur.

İsmael’in Beşiktaş adına talep ettiği bu oyun büyük takım oyunu asla olamaz. Oyunu domine etmeyen, pozisyon üretmekte zorlanan, rakibe hücum tuzakları kuran ve bunun gibi çeşitliliklerle büyük takımlar oyun gücünü kabul ettirerek skor alırlar.

Reha Kapsal’ın yazısı



